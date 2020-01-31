Volkswagen готовит к выходу "заряженный" электрокросс ID 4 GTX

ID 4 основан на платформе MEB, разработанной Volkswagen Group для электромобилей.

Впервые версия GTX - электрического эквивалента модификаций GTI - скорее всего, появится в линейке первого электрического внедорожника Volkswagen ID 4, который был анонсирован концепцией ID Crozz 2017 года.

Немецкая компания планирует выпустить два ID SUV: стандартная модель и купе, которые, как ожидается, будут названы ID 4 и ID 5 соответственно. Хотя обе модели получат значок GTX, скорее всего, первой дебютирует "заряженная" версия ID 4.

По мнению представителей марки, спортивный ID 4 будет более привлекателен для ключевых рынков, включая США и Китай, и способен достичь более высокой прибыли в краткосрочной перспективе.

В концептуальном варианте он использовал два электродвигателя с общей мощностью 302 л.с. и крутящим моментом 332 фунт-фута. Запас хода должен достигать 311 миль благодаря аккумуляторной батарее мощностью 83 кВт.

В версии GTX кроссовер должен получит более мощные силовые агрегат, но, возможно, немного меньший запас хода, учитывая требования к производительности модели.