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Volkswagen готовит к выходу "заряженный" электрокросс ID 4 GTX

Volkswagen готовит к выходу "заряженный" электрокросс ID 4 GTX
10:56 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

ID 4 основан на платформе MEB, разработанной Volkswagen Group для электромобилей.

Впервые версия GTX - электрического эквивалента модификаций GTI - скорее всего, появится в линейке первого электрического внедорожника Volkswagen ID 4, который был анонсирован концепцией ID Crozz 2017 года. 

Немецкая компания планирует выпустить два ID SUV: стандартная модель и купе, которые, как ожидается, будут названы ID 4 и ID 5 соответственно. Хотя обе модели получат значок GTX, скорее всего, первой дебютирует "заряженная" версия ID 4. 

По мнению представителей марки, спортивный ID 4 будет более привлекателен для ключевых рынков, включая США и Китай, и способен достичь более высокой прибыли в краткосрочной перспективе. 

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В концептуальном варианте он использовал два электродвигателя с общей мощностью 302 л.с. и крутящим моментом 332 фунт-фута. Запас хода должен достигать 311 миль благодаря аккумуляторной батарее мощностью 83 кВт.

В версии GTX кроссовер должен получит более мощные силовые агрегат, но, возможно, немного меньший запас хода, учитывая требования к производительности модели.

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Volkswagen, Автомобили, Авто, ID 4 GTX.
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