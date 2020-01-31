General Motors будет выпускать электрические пикапы и они слегка похожи на Cybertruck

Завод General Motors в Детройте, выпускающий сейчас седаны Chevrolet Impala и Cadillac CT6, займется электрическими внедорожниками и пикапами.

Американский концерн объявил, что потратит на переориентацию предприятия 2,2 миллиарда долларов. Это будет первая площадка в производственной сети GM, специализирующаяся исключительно на электромобилях.

Первой новой моделью станет электропикап – он дебютирует в конце следующего года. Пока нам показали схематическое изображение профиля, судя по которому, очертания грузовичка будут вполне традиционными.

Никаких характеристик пока нет, но мы можем ориентироваться на цифры основных конкурентов – Tesla Cybertruck, Rivian R1T, Bollinger B2, Lordstown Endurance.

После электропикапа на модернизированном заводе стартует производство автопилотируемого шаттла Cruise Origin. Блоки аккумуляторов для всех моделей будут выпускать в Огайо, на совместном предприятии с LG Chem.