Audi отмечает 40-летний юбилей Quattro

В честь юбилея компания примет участие в нескольких автомероприятиях.

По данным пресс-службы немецкой компании, 40-летний юбилей отмечает полноприводная модель Audi quattro, впервые показанная в 1980 году на автосалоне в Женеве. Тогда модель произвела огромное впечатление на публику.

Легковой автомобиль впервые получил систему полного привода, хотя прежде она была доступна только на больших внедорожниках и грузовиках. После на свет также появились спорт-купе Audi Coupе quattro, оснащенный 2,2-литровым 200-сильным агрегатом.

Дебют модели в автоспорте состоялся в 1981 году, когда Audi quattro приняла участие в ралли Яннер в Австрии, совершив революцию в гоночном сегменте.

В честь юбилея первой полноприводной модели Audi планирует принять участие в нескольких мероприятиях: Фестиваль скорости в Гудувуде, "Классически дни в Schloss Dyck", "Eifel Rallye" в Дауне и "Donau Classic".