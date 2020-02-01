Седана MKZ больше не будет: Lincoln прекращает производство автомобиля

В рамках обновления всего модельного ряда, престижный бренд Lincoln подтвердил свои планы по прекращению производства седана MKZ уже в этом году.

Сборка этого автомобиля налажена на заводе компании в Мексике.

Согласно официальным данным, производство седана MKZ будет прекращено в середине 2020 года, ну а в 2021 году, официально прекратится и его продажи.

Слухам о грядущей "кончине" MKZ уже довольно много лет. Ранее предполагалось, что 2019 модельный год будет последним для этого седана. Более поздняя информация предполагала, что марка рассматривает новый заднеприводный седан в качестве замены модели – новинка могла получить название Zephyr.

Объявление Lincoln о прекращении дальнейшего производства MKZ говорит о том, что на сборочном заводе в Мексике будут освобождены мощности для производства новых автомобилей Ford.

Тем не менее, компания не предложила никаких подробностей о своих будущих моделях. Учитывая стратегию автопроизводителя, не удивляйтесь, если эти модели окажутся кроссоверами.

С "кончиной" MKZ, модель Continental стал единственным традиционным автомобилем в модельном ряду Lincoln. Кроме того, это может быть последний седан для бренда.