Компания Hyundai анонсировала дебют новой Creta

Официальная премьера индийской версии Hyundai Creta нового поколения состоится на автовыставке Auto Expo в Дели.

Компания Hyundai опубликовала первые официальные эскизы обновлённой Hyundai Creta для индийского рынка.

В дальнейшем новинка появится и в других странах.

Судя по представленным изображениям, Creta для индийского рынка будет почти аналогичной по внешнему виду китайской версии Creta, которая там получила название ix25.

Из отличий следует выделить иной рисунок радиаторной решётки, панорамный люк в крыше в топовой комплектации и модернизированные колёсные диски.

Если говорить про салон «индийской" Hyundai Creta, то он не сильно изменится по сравнению с версией ix25. Также будет присутствовать усеченное рулевое колесо, медиасистема с габаритным дисплеем, «шайба" для переключения режимов движения и другие элементы интерьера.

Вероятнее всего, что кроссовер для индийского рынка обзаведётся другими материалами и цветами для отделки салона.