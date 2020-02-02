Необычно: кроссовер Volkswagen T-Roc превратили в кабриолет (Фото)

Первыми автомобиль смогут приобрести покупатели из Великобритании.

Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen обозначил стоимость нового кабриолета Volkswagen T-Roc. Первыми автомобиль смогут приобрести покупатели из Великобритании.

Предварительные заказы на автомобиль начались еще в декабре 2019 года. Достоинством немецкого кабриолета является складная крыша, в модельных рядах компании на сегодня Volkswagen T-Roc является единственным представителем авто такого класса. В Великобритании кабриолет будет доступен покупателям с двумя видами двигателей.

В стандартной комплектации авто оснащен двигателем с объемом 1 литр и мощностью 113 лошадиных сил. Volkswagen T-Roc комплектуется современным набором функциональных устройств - климат - контроль, круиз - контроль, навигационная система, опция предотвращения аварийных ситуаций, опция определения пешеходов на дороге. Такая модель стоит 34 700 долларов.

Дорогостоящая версия кабриолета технически оснащена мотором объемом полтора литров с тягой 148 лошадиных сил в комплекте с семиступенчатой автоматической КПП.

Volkswagen T-Roc увеличился в размерах в сравнении с предыдущей версией, длина кузова стала больше на 3,4 см, база колес на 3,7 см. Инженеры концерна Volkswagen разработали совершенную конструкцию крыши, ее разместили в емкости, расположенном под багажным отделением. Механизм позволяет складывать крышу за 9 секунд, на сегодня это самый быстрый результат складывания крыши кабриолета среди представленных вариантов на авторынках мира.