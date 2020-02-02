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Changan рассекретил ценники CS35PLUS 2020 модельного года

Changan рассекретил ценники CS35PLUS 2020 модельного года
19:58 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Ценник Changan CS35PLUS в вариации Comfort запрашивает сумму в 17 450 долларов.

На официальном сайте концерна из Китая Changan накануне были обнародованы ценники на комплектации паркетника CS35 Plus нынешнего модельного года.

Ценник всех модификаций Changan CS35 Plus нынешнего года увеличилась на 500 долларов, если сравнивать с ценами на иномарки минувшего года.

На данный момент ценник Changan CS35PLUS в вариации Comfort запрашивает сумму в 17 450 долларов. Самый "заряженный" кросс в версии Luxe будет предлагаться за 20 400 долларов.

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Стоит напомнить, что этот автомобиль привозится на рынок с безальтернативным 1,6-литровым мотором, генерирующим 128 лошадиных сил, который функционируют совместно с механической или автоматической коробкой передач.

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Цена, Авто, Стоимость, Changan, Changan CS35PLUS 2020.
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