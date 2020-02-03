Раскрыты подробности о новом Mitsubishi Outlander

Салон нового кросса будет иметь очень лаконичный и современный дизайн – особенно обращает на себя внимание исполнение передней панели.

В Сети появились первые рендеры нового поколения кроссовера Mitsubishi Outlander.

Выполнены они были на основании фотографий, которые сделали фотошпионы во время тестовых испытаний. Некоторые элементы экстерьера автомобиль перенял у концепт-кара Mitsubishi Engelberg Tourer – речь идет о крупной радиаторной решетке, а также исполнении головной оптики.

Во время тестовых заездов заглянуть в салон не удалось, однако дизайнеры предположили, что интерьер также может перенять многое у концепт-кара.

Ожидается, что автомобиль получит две различные модификации – с 5- и 7-местным салоном. Официальной информации о силовых установках новинки пока нет.

Эксперты предполагают, что помимо версии с классическим ДВС, в серийное производство выйдет гибридная версия, основанная на 2,4-литровом моторе.

Руководство Mitsubishi анонсировало официальную презентацию нового Outlander во второй половине текущего года, однако эксперты считают, что компания может удивить и провести премьеру на автосалоне в Нью-Йорке уже весной.