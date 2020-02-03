Раскрыта дата старта продаж минивэна Volkswagen Viloran

В автомобиле будущий владелец получит три ряда сидений, средний будет состоять из двух раздельных кресел.

Представители бренда заявили, что транспортное средство, которое разрабатывалось на платформе MQB, будет продаваться уже с начала лета нынешнего года.

Многие аналитики сравнивают внешность минивэна и Touareg. У них одинаковая радиаторная решетка, очень схожи фары, а фонари сзади соединены хромированной планкой.

Под капотом транспортного средства будут устанавливать только двухлитровый силовой агрегат, мощность которого - 220 лошадиных сил. В паре с ним будет работать "автомат" на 8 ступеней.

В компании планируют выпускать также и гибридный вариант автомобиля, но появится он в автосалонах немного позже.

Уже в минимальной комплектации будущий владелец получит круиз-контроль и ассистентов, предотвращающих столкновения.

Первый рынок, на который выйдет Volkswagen Viloran станет Китай. Там он будет стоить около 47 500 долларов.