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Раскрыта дата старта продаж минивэна Volkswagen Viloran

Раскрыта дата старта продаж минивэна Volkswagen Viloran
11:16 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

В автомобиле будущий владелец получит три ряда сидений, средний будет состоять из двух раздельных кресел.

Представители бренда заявили, что транспортное средство, которое разрабатывалось на платформе MQB, будет продаваться уже с начала лета нынешнего года.

Многие аналитики сравнивают внешность минивэна и Touareg. У них одинаковая радиаторная решетка, очень схожи фары, а фонари сзади соединены хромированной планкой.

Под капотом транспортного средства будут устанавливать только двухлитровый силовой агрегат, мощность которого - 220 лошадиных сил. В паре с ним будет работать "автомат" на 8 ступеней. 

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В компании планируют выпускать также и гибридный вариант автомобиля, но появится он в автосалонах немного позже. 

Уже в минимальной комплектации будущий владелец получит круиз-контроль и ассистентов, предотвращающих столкновения.

Первый рынок, на который выйдет Volkswagen Viloran станет Китай. Там он будет стоить около 47 500 долларов.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Volkswagen Viloran, Минивэн Volkswagen Viloran.
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