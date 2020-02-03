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В компании Jaguar назвали секрет популярности больших радиаторных решеток

В компании Jaguar назвали секрет популярности больших радиаторных решеток
12:39 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Эпатажный стиль создаётся для удовлетворения вкусов китайских потребителей и повышения узнаваемости марки в КНР.

Новый глава отдела дизайна корпорации Jaguar Джулиан Томсон рассказал, почему модели с огромными решётками радиатора пользуются популярностью.

По словам шеф-дизайнера, он не считает стремление угодить китайским клиентам путём радикальной смены дизайна "рациональным шагом". Томпсон дал понять, что диспропорционально увеличивая решётку радиатора, некоторые из конкурентов переборщили, а получившийся результат смотрится грубо и не гармонично. 

В разговоре с агентством Car Throttle художник сказал, что Jaguar не будет следовать тенденции к увеличению габаритов радиаторной решётки. Томпсон объяснил, что сечение переднего воздухозаборника на обновлённом семействе F-Type достигло предельного размера для моделей британского бренда.

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В вопросе привлечения китайских клиентов с невысоким уровнем автомобильной культуры, специалисты Jaguar собираются прибегнуть к другим мерам, постепенно прививая потребителям с основного авторынка "изысканный стиль".

Посыл Томпсона означает, что невзирая на серьёзное падение (–13% по результатам прошлого года) в Китае и общую кризисную ситуацию, автомобили британской марки сохранят верность консервативному стилю.

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Jaguar, Автомобили, Стиль, Авто.
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