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Toyota принимает заказы на новый кроссовер Wildlander

Toyota принимает заказы на новый кроссовер Wildlander
15:40 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Новинку можно назвать модифицированной версией RAV4 пятой генерации.

Кроссовер Wildlander разработали специально для китайского рынка, а производить её будут на совместном предприятии GAC-Toyota в Гуанчжоу. 

По геометрии кузова и большинству наружных деталей две модели унифицированы, но у новинки будет оригинальное оформление передней и задней частей. 

Оригинальными деталями экстерьера относительно RAV4 у Wildlander являются передний и задний бамперы, фары и фонари, остальные штампованные панели передних и задних крыльев, а также капота полностью повторяют детали "донора".

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За счет переработанных бамперов Wildlander длиннее RAV4 на 65 мм, что касается остальных габаритов, то машины идентичны: ширина — 1855 мм, высота — 1680 мм, колесная база — 2690 мм. 

Линейка моторов Wildlander будет включать две силовые установки — связку 171-сильного 2,0-литрового бензинового мотора M20C и вариатора или гибридную систему THS II с 2,5-литровым бензиновым мотором A25B-FXS, двумя электромоторами и вариатором E-CVT. Гибридная силовая установка имеет общую мощность 222 л.с. и расходует в смешанном цикле всего 4,6 л/100 км.

Базовая версия будет предлагаться с передним или полным приводом, а гибридная — исключительно с системой полного привода E-Four.

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