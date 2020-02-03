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Что б не мало: Mercedes-Benz готовит большое количество автоновинок

Что б не мало: Mercedes-Benz готовит большое количество автоновинок
17:46 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Компания Mercedes-Benz к концу 2022 года обещает выпустить сразу 32 новые модели.

В числе новинок и преемники нынешних C-Class, S-Class и SL, а также новые модели AMG.

Среди последних стоит выделить "заряженное" четырехдверное купе GT, за работоспособность которого отвечает гибрид, а также спецверсию GT R Black Series, ориентированную на гоночный трек.

В список новинок попал и серийный гиперкар One. Его поставки ждут не раньше 2021 года. Причина – новые тесты на выбросы. Оснастят такое авто силовой установкой от Формулы-1.

На одном электричестве гиперкар проедет около 25 километров, а его максимальная скорость превышает 350 км/ч.

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В стороне не остался и суббренд Smart, который также планирует обновление своей актуальной модельной линейки. Уже к середине 2020-го марка выведет на рынок новые электрические Fortwo и Forfour. К 2022 году автоновинок станет больше, поскольку Mercedes станет активнее взаимодействовать с китайским Geely.

Новый суббренд EQ готовит сразу пять электрокаров. Это серийные воплощения прежних концепт-каров EQA и EQS, а также новые модели EQB, EQE и EQG. Они помогут немецкому автопроизводителю занять лидирующие позиции в нише электромобилей.

Пикап Mercedes-Benz X-Class будет снят с производства

Помимо этого, уже к концу года Mercedes-Benz представит 20 подключаемых гибридов. Например, гибридный A250e.

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Автомобиль, Авто, Новинки, Mercedes-Benz.
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