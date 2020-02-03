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Брутальная новинка: компания Jeep представила мощный электровелосипед

Брутальная новинка: компания Jeep представила мощный электровелосипед
19:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Компания, которая известна в первую очередь своими внедорожниками, представила нетипичный для себя продукт.

Новинка называется Jeep e-Bike и является, как можно догадаться из названия, электрическим велосипедом. Поскольку речь идет о Jeep, велосипед можно назвать внедорожным.

Особенности Jeep e-Bike

Он оснащен колесами толщиной 4,8 дюйма и в целом выглядит, конечно, довольно брутально. На сайте Jeep указано, что велосипед оснащен электродвигателем мощностью 750 Вт, а автономность достигает 64 км. Однако есть нюансы.

Специалисты ресурса Electrek утверждают, что в основе велосипеда лежит двигатель Bafang M620, известный также под именем Bafang Ultra. И мощность этого двигателя гораздо выше. Она достигает 1,6 кВт, а крутящий момент – 160 Нм. И это невероятно много для велосипеда.

Вероятно, имеет место программное ограничение мощности. С другой можно отметить четырехпоршневые гидравлические дисковые тормоза Tektro Dorado.

Цена новинки

Что касается цены, она пока не объявлена.

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Зато велосипед можно увидеть в очень милой рекламе, которую можно назвать мини-продолжением культового фильма "День сурка".

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Велосипед, Jeep, Электрический велосипед, Jeep e-Bike, Внедорожный велосипед.
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