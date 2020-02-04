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На аукцион выставлен почти новый Ford RS200 (Фото)

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На аукцион выставлен почти новый Ford RS200 (Фото)
10:26 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

В рамках торгов аукционного дома Silverstone Auctions Race Retro с молотка уйдет особенный автомобиль – Ford RS200, созданный компанией для участия в легендарных раллийных соревнованиях "Группа B".

Кто-то сможет прикупить легенду Группы В для своей коллекции.

Группа B - название, которое заставляет фанатов ралли впадать в оцепенение и поминать недобрым словом как организаторов ралли, так и регулирующие органы.

Все началось в 1982 году, когда Audi представила Quattro, но при помощи полного привода и турбированных двигателей, благодаря которым автомобили смогли развивать нереальные скорости, все быстро вышло из-под контроля. Это все, в сочетании с недостаточными мерами безопасности для зрителей, привело к гибели достаточного количества людей, и в 1986 году Группу B закрыли.

К несчастью для Ford, который только недавно представил потрясающий компактный RS200 - первый гоночный автомобиль компании, созданный специально для Группы B. Правила омологации обязывали создавать 200 дорожных автомобилей и до сих пор время от времени появляются объявления о продаже одного из них, напоминая нам, насколько это было круто... 

Силы уже не те!: Почему автомобиль со временем теряет мощность

Этот автомобиль также довольно особенный. Шасси #184 проехало всего около 1500 км за всю жизнь и уйдет с молотка на аукционе Silverstone Auctions Race Retro в феврале.

В дорожной версии RS200 был оснащен 1,8-литровым турбированным двигателем Cosworth, расположенным посередине, который развивал мощность в 250 л.с. и передавал ее на все четыре колеса. Культовый в наши дни кузов был разработан Ghia, а кузовные панели из стекловолокна собирала компания Reliant. Еще была пятиступенчатая механическая коробка передач, подвеска с двумя рычагами и превосходные диски Speedline.

Как вы уже догадались, учитывая редкость и пробег, этот RS200 определенно не будет дешевым. По предварительной оценке за него могут выручить от 175 000 до 225 000 фунтов. Дороговато для быстрого Ford, но весьма недурно для легенды Группы B.

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Аукцион, Автомобили, Авто, Продажи авто, группа B, Ford RS200.
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