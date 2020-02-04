Volkswagen представил бюджетный кроссовер Taigun

Серийный выпуск нового кроссовера Volkswagen Taigun должен стартовать уже в 2021 году.

На автосалоне в Дели, который проходит сейчас, немецкая марка презентовала свой новый кроссовер, который получил название Volkswagen Taigun.

Модель стала "близнецом" европейскому T-Cross.

В основу модели легла платформа MQB-A0, а ее длина составляет 4,2 метра, а колесная база 2,65 метра, при этом клиренс – 205 мм.

В движение Taigun будет приводиться в движение 1,5-литровым двигателем мощность. 130 л.с. После, вероятно, также появится версия с 1,0-литровым мотором и отдачей 115 л.с.

Пару двигателям составит 6-скоростна МКПП или 7-диапазонный "робот". Привод – только передний.

Эксперты предполагает, что уже к концу следующего года первые товарные модели начнут поступать в дилерские центры марки в Индии.