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Volkswagen представил бюджетный кроссовер Taigun

Volkswagen представил бюджетный кроссовер Taigun
15:36 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Серийный выпуск нового кроссовера Volkswagen Taigun должен стартовать уже в 2021 году.

На автосалоне в Дели, который проходит сейчас, немецкая марка презентовала свой новый кроссовер, который получил название Volkswagen Taigun.

Модель стала "близнецом" европейскому T-Cross.

В основу модели легла платформа MQB-A0, а ее длина составляет 4,2 метра, а колесная база 2,65 метра, при этом клиренс – 205 мм.

В движение Taigun будет приводиться в движение 1,5-литровым двигателем мощность. 130 л.с. После, вероятно, также появится версия с 1,0-литровым мотором и отдачей 115 л.с. 

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Пару двигателям составит 6-скоростна МКПП или 7-диапазонный "робот". Привод – только передний.

Эксперты предполагает, что уже к концу следующего года первые товарные модели начнут поступать в дилерские центры марки в Индии.

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Volkswagen, Автомобили, Авто, Кроссовер, Volkswagen Taigun.
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