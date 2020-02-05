Компания BMW представила новый гоночный автомобиль (Фото)

Новый автомобиль призван продолжить успешные традиции BMW M235i Racing и BMW M240i Racing.

Немецкий автогигант BMW представил свою долгожданную новинку – спортивный автомобиль M2 CS Racing.

Презентация состоялась во время гоночных заездов "24 часа Дайтоны".

Теперь автомобилю предстоят тестовые испытания.

Под капотом автомобиля находится 3,0-литровый мотор V6 с технологией BMW M TwinPower Turbo.

Мощность силовой установки может меняться от 280 до 365 л.с. в зависимости от регламента гонки и класса участвующих в ней автомобилей. В тандеме с двигателем работает 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением.

Отметим, что этот узел получил доработку в плане программного обеспечения. Также автомобиль обладает системой управления двигателем, которая позволяет изменять его производительность.

Один из руководителей BMW рассказал, что гоночные автомобили немецкой марки пользуются огромным спросом и успехом. Помимо прекрасных характеристик, они имеют историю славных побед, которую и призван продолжить новый M2 CS Racing.

Представители BMW уже сделали заявление относительно версии M2 CS Racing с увеличенной мощностью. Предполагается, что такой автомобиль будет способен выдавать 450 лошадиных сил.