Скачать
Среда, 05.02.2020
Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
Коронавирус: заболели более 24 тысяч людей и около 500 погибло
Коронавирус: заболели более 24 тысяч людей и около 500 погибло
Калинина вышла в 1/8 финала турнира в Мидленде
Калинина вышла в 1/8 финала турнира в Мидленде
5 февраля - приметы и обряды в Агафьин день
5 февраля - приметы и обряды в Агафьин день

Компания BMW представила новый гоночный автомобиль (Фото)

Смотрите фото (3)
Компания BMW представила новый гоночный автомобиль (Фото)
10:03 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Новый автомобиль призван продолжить успешные традиции BMW M235i Racing и BMW M240i Racing.

Немецкий автогигант BMW представил свою долгожданную новинку – спортивный автомобиль M2 CS Racing.

Презентация состоялась во время гоночных заездов "24 часа Дайтоны".

Теперь автомобилю предстоят тестовые испытания.

Под капотом автомобиля находится 3,0-литровый мотор V6 с технологией BMW M TwinPower Turbo.

Мощность силовой установки может меняться от 280 до 365 л.с. в зависимости от регламента гонки и класса участвующих в ней автомобилей. В тандеме с двигателем работает 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением. 

Отметим, что этот узел получил доработку в плане программного обеспечения. Также автомобиль обладает системой управления двигателем, которая позволяет изменять его производительность.

Volkswagen представил бюджетный кроссовер Taigun

Один из руководителей BMW рассказал, что гоночные автомобили немецкой марки пользуются огромным спросом и успехом. Помимо прекрасных характеристик, они имеют историю славных побед, которую и призван продолжить новый M2 CS Racing.

Представители BMW уже сделали заявление относительно версии M2 CS Racing с увеличенной мощностью. Предполагается, что такой автомобиль будет способен выдавать 450 лошадиных сил.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

BMW, Автомобили, Техника, Гонки, Авто, Компания BMW, Гоночные автомобиль, M2 CS Racing.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вес и возраст: как не растолстеть в зрелом возрасте
02 "Черные ящики" самолета МАУ: пять стран выдвинули требование Ирану
03 Самый полезный напиток: что нужно пить, что бы быть здоровым
04 Арахамия: На этой неделе мы настроены голосовать за землю
05 Разумков о законопроекте о рынке земли: Он стоит в повестке дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Служба &quot;112&quot;: Когда Украина перейдет на единый экстренный номер
Когда Украина перейдет на единый экстренный номер "112"
В Украине из-за непогоды без света остались десятки населенных пунктов
В Украине без света остались десятки населенных пунктов
Итоги дня 4 февраля: сокращение числа нардепов Рады, Пристайко в Чехии и замедление роста ВВП
Итоги дня 4 февраля: Заседание Рады и Пристайко в Чехии
Эшли Грэм рассказала, как рожала сына дома (Фото, Видео)
Эшли Грэм рассказала, как рожала сына дома (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь