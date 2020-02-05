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Toyota подтвердила выпуск новых GT86 и BRZ

Toyota подтвердила выпуск новых GT86 и BRZ
13:19 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Маркам предстоит разработать машины с нуля: от идеи модернизировать актуальные авто разработчики отказались.

У Toyota и Subaru стало на одно деловое соглашение больше: компании объединят усилия и представят спортивные GT86 и BRZ нового, второго по счету поколения.

Спецификации новинок пока держатся в секрете.

Единственное, на что обратили внимание в Toyota, это то, что оба авто получат систему заднего привода. 

Нынешние GT86 и BRZ продаются с 2012-го. Если учитывать, что средний производственный цикл авто варьируется от 7 до 8 лет, то выпуск новых моделей должен состояться уже к концу этого года.

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Подписанное соглашение, ко всему прочему, помогло компании Toyota "нарастить" свою долю в Subaru на 3,17% - до 20-ти процентов. По словам экспертов, новая сделка по GT86 и BRZ положительно скажется на будущем партнерстве автопроизводителей.

С эти соглашаются и сами компании, нацеленные на долгое и продуктивное сотрудничество.

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Автомобили, Техника, Авто, Toyota GT86, GT86.
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