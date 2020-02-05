Toyota подтвердила выпуск новых GT86 и BRZ

У Toyota и Subaru стало на одно деловое соглашение больше: компании объединят усилия и представят спортивные GT86 и BRZ нового, второго по счету поколения.
Спецификации новинок пока держатся в секрете.
Единственное, на что обратили внимание в Toyota, это то, что оба авто получат систему заднего привода.
Нынешние GT86 и BRZ продаются с 2012-го. Если учитывать, что средний производственный цикл авто варьируется от 7 до 8 лет, то выпуск новых моделей должен состояться уже к концу этого года.
Подписанное соглашение, ко всему прочему, помогло компании Toyota "нарастить" свою долю в Subaru на 3,17% - до 20-ти процентов. По словам экспертов, новая сделка по GT86 и BRZ положительно скажется на будущем партнерстве автопроизводителей.
С эти соглашаются и сами компании, нацеленные на долгое и продуктивное сотрудничество.