Bentley Flying Spur 2020: компания начала поставки нового седана класса люкс

Новый Flying Spur - это непревзойденный седан класса люкс и новый флагман Bentley.

Bentley начал поставки своего Flying Spur 2020 года владельцам по всей Европе и Великобритании, а покупатели из Восточной, Северной Америки и Азии планируют получить свои автомобили в конце этого года.

В Великобритании и в остальной Европе цены начинаются с 168 300 фунтов стерлингов, в то время как покупатели в США заплатят от 214 600 долларов США за автомобиль, который, как ожидает Bentley, составит около 20% от его мировых продаж в 2020 году.

"Мы полностью заново изобрели Flying Spur с более эмоциональным дизайном, более широкими динамическими возможностями, ведущим в мире стилем интерьера и инновационными технологиями.

Новый Flying Spur - это непревзойденный седан класса люкс и новый флагман Bentley, и мы рады, что наши клиенты начали получать поставки того, что мы действительно считаем неординарным автомобилем", - сказал член совета директоров Bentley по продажам и маркетингу, Крис Крафт.

По данным Bentley, более 80% клиентов Flying Spur выбирают спецификацию Mulliner Driving, которая включает в себя 22-дюймовые колеса, разработанные Mulliner, лоскутное стеганое алмазное покрытие для сидений, трехмерные кожаные дверные панели, обтяжку из натуральной кожи, вышитые эмблемы Bentley и Крышки маслозаливного топливного бака Bentley's Jewel.

В то же время, 60% клиентов выбирают Flying Spur First Edition, который включает в себя внешнюю и внутреннюю эмблему First Edition, а также множество дополнительных опций, ставших стандартными, таких как новый электрически развернутый талисман Flying B, Bentley Вращающийся дисплей, Touring Spec и настроение освещения.

В основу Flying Spur 2020 года входит 6,0-литровый двигатель W12 Bentley с двойным турбонаддувом, работающий параллельно с 8-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Благодаря этой комбинации, Flying Spur может разогнаться до скорости 100 км / ч с места за 3,7 секунды, а затем разогнаться до 333 км / ч.