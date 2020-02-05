Легендарный Porsche 924 Carrera GTS 1982 года уйдет с молотка

Немецкий спорткар будет продан на аукционе RMSothebys в Париже.

Porsche модели 924 нельзя назвать одним из наиболее популярных автомобилей немецкой компании, однако конкретно этот экземпляр заслуживает внимания.

Не секрет, что Porsche иногда выпускает лимитированные линейки таких спорткаров как 964 Carrera RS и 911 R. Аукционный экземпляр 924 Carrera GTS выпущенный в 1982 году оценивается в сумму от 220 000 до 280 000 евро и является одним из 59 автомобилей ограниченной серии.

В 1980 году компания Porsche выпустила 406 автомобилей серии 924 Carrera GT, специально омологированных для класса GTP the 24 Hours of Le Mans, при этом 59 автомобилей были превращены в версии 924 Carrera GTS.

Этот экземпляр 924 Carrera GTS был сохранен на заводе в течение года. За время своего существования на заводе автомобиль прошел 8300 километров. Под капотом автомобиля установлен 271-сильный двигатель.

По данным аукционного дома этот 924 Carrera GTS поставляется с оригинальным руководством по эксплуатацию. Также стоит отметить, что автомобиль находится в отличном состоянии.