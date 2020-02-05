Скачать
Среда, 05.02.2020
Данилов: Мы должны совместно с Грузией двигаться в направлении НАТО
Данилов: Мы должны совместно с Грузией двигаться в направлении НАТО
Борьба с эпидемией: ВОЗ назвала необходимую сумму на первоочередные меры
Борьба с эпидемией: ВОЗ назвала необходимую сумму
Фьюри перед боем с Уайлдером будет окунать руки в бензин
Фьюри перед боем с Уайлдером будет окунать руки в бензин
И никаких складочек: Apple запатентовала уникальный гибкий экран (Фото)
Apple запатентовала уникальный гибкий экран без складок

Легендарный Porsche 924 Carrera GTS 1982 года уйдет с молотка

Легендарный Porsche 924 Carrera GTS 1982 года уйдет с молотка
18:54 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Немецкий спорткар будет продан на аукционе RMSothebys в Париже.

Porsche модели 924 нельзя назвать одним из наиболее популярных автомобилей немецкой компании, однако конкретно этот экземпляр заслуживает внимания.

Не секрет, что Porsche иногда выпускает лимитированные линейки таких спорткаров как 964 Carrera RS и 911 R. Аукционный экземпляр 924 Carrera GTS выпущенный в 1982 году оценивается в сумму от 220 000 до 280 000 евро и является одним из 59 автомобилей ограниченной серии.

В 1980 году компания Porsche выпустила 406 автомобилей серии 924 Carrera GT, специально омологированных для класса GTP the 24 Hours of Le Mans, при этом 59 автомобилей были превращены в версии 924 Carrera GTS.

На аукцион выставлен почти новый Ford RS200 (Фото)

Этот экземпляр 924 Carrera GTS был сохранен на заводе в течение года. За время своего существования на заводе автомобиль прошел 8300 километров. Под капотом автомобиля установлен 271-сильный двигатель.

По данным аукционного дома этот 924 Carrera GTS поставляется с оригинальным руководством по эксплуатацию. Также стоит отметить, что автомобиль находится в отличном состоянии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аукцион, Porsche, Авто, Спорткар, Porsche 924 Carrera GTS.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вес и возраст: как не растолстеть в зрелом возрасте
02 Министрам урезали зарплаты и премии
03 Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
04 Самый полезный напиток: что нужно пить, что бы быть здоровым
05 У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Едет к Папе Римскому: Зеленский запланировал визит в Италию и Ватикан
Зеленский едет к Папе Римскому
Грипп продолжает &quot;косить&quot; украинцев: эпидемический порог растет
Грипп продолжает "косить" украинцев
В Киеве сотрудники СБУ пришли с обыском на канал 1+1 (Видео)
Сотрудники СБУ пришли с обыском на канал 1+1 (Видео)
Что подарить девушке на День святого Валентина 2020: 8 идей
Что подарить девушке на День святого Валентина 2020: 8 идей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь