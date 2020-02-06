В Индии дебютировал бюджетный аналог Hyundai Santa Fe (Фото)

Марка презентовала SUV для своих покупателей в Индии.

Кроссовер Haima 8S, считающийся недорогим аналогом популярного Hyundai Santa Fe, уверенно расширяет географию продаж.

Внешне китайский кроссовер похож на корейский Hyundai Santa Fe актуального поколения: габаритная радиаторная решетка похожей формы и стильная двухуровневая головная оптика.

В салоне Haima 8S нашлось место для передовой мультимедиа с "парящим" тачскрином, который не спешит выходить из моды, виртуальной "приборки", спортивного руля, электронного селектора коробки передач и пр.

Базируется новый "поднебесный" SUV на платформе HMGA с независимой задней подвеской. Его длина достигает 4 565 мм при колесной базе 2 700 мм.

В движение кросс приводит один из двух доступных турбомоторов: 1,2-литровый 148-сильный и 1,6-литровый с отдачей 194 л.с. Оба движка сочетаются с "механикой" на шесть ступеней и семиступенчатым "роботом". О полном приводе речи не идет.

Оснастили кроссовер весьма богато: от бесконтактной зарядки для гаджетов до камер кругового видеообзора и полезных водительских ассистентов. При отделке салона производитель использовал кожу с яркой прострочкой.

Дополняет внутреннее убранство панорамный люк с электроприводом.