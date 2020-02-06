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Ferrari продала рекордное количество автомобилей в 2019 году

Ferrari продала рекордное количество автомобилей в 2019 году
15:03 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Компания Ferrari опубликовала финансовые результаты 2019 года, которые оказались рекордными - итальянская марка впервые в своей истории продала более 10 тысяч автомобилей за год.

В 2019 году итальянская марка впервые в своей истории реализовала более 10 тысяч автомобилей.

По итогам прошлого года продажи итальянского бренда во всем мире составили 10 131 новый автомобиль, что на 9,5% больше, чем в 2018 году.

Чистая выручка Ferrari за прошлый год увеличилась на 10,1% — до 3,766 млрд евро, сообщает пресс-служба автопроизводителя. 

Крупнейшим рынком для итальянской компании остается регион EMEA — Европа, Ближний Восток и Африка, где было продано 4 895 машин — это на 16% больше аналогичного показателя годичной давности.

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В Китае, а также в Юго-Восточной Азии и Австралии продажи составили 836 (+20%) и 1500 (+13%) единиц соответственно. При этом реализация в Северной и Южной Америке, наоборот, упала на 3% — до 2 900 экземпляров.

В 2022 году Ferrari планирует выпустить первый в своей истории кроссовер, который получит название Purosangue («Чистокровный»).

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