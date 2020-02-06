Более быстрый: Volkswagen выпустит обновленную версию спорткара ID.R

ID.R Evo будет производить больше прижимной силы и обеспечивать большую мощность.

Дизайн и технические характеристики нового ID.R, получившего приставку Evo в названии, все еще дорабатываются, и Volkswagen рассматривает возможность возвращения в Нюрбургринг с новым автомобилем.

Утверждается, что текущему ID.R, который проехал по Зеленому Аду, была ограничена его максимальная скорость, чтобы батарея могла продержаться полный круг.

Говоря о модели, глава марки по автоспорту Свен Смитс отметил, что он пойдет на шаг дальше, чем мог бы сделать ID.R. "За последние 8 месяцев электронная мобильность сделала такой скачок, что мы можем сделать гоночный электрокар больше и лучше".

Особенности ID.R Evo остаются ограниченными, хотя разумно предположить, что он будет производить больше прижимной силы, будет обеспечивать большую мощность и будет поддерживать аккумуляторную батарею с улучшенным запасом хода. Также еще неизвестно, будет ли он построен с нуля или на основе текущего ID.R.

Текущий VW ID.R имеет ряд впечатляющих записей в своем портфолио. В частности, он имеет абсолютный рекорд на Международном восхождении на вершину Пайкс-Пик, рекорд среди электрокаров на Нюрбургринге, рекорд на склоне холма в Гудвуде и рекорд по китайской дороге Тяньмэнь-Шань-Биг-Гейт-роуд.

Компания уже взяла на себя обязательство доставить текущий автомобиль на гоночную трассу Сонома в Калифорнии и хочет улучшить свой рекорд в Гудвуде, пока разрабатывается ID.R Evo.