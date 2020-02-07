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Пятница, 07.02.2020
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Nissan Frontier получил новый двигатель, но не изменился внешне

Nissan Frontier получил новый двигатель, но не изменился внешне
07:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Надо отметить, "старая" модель пользуется популярностью, поэтому в 2020 году получит новый силовой агрегат.

Актуальная версия пикапа получит 3,8-литровый V6.

Выпуск нового поколения пикапа Nissan Frontier состоится позже, однако компания нашла решение. 

Под капотом модели расположится 3,8-литровый двигатель V6 с непосредственным впрыском топлива мощностью 310 лошадиных сил и крутящим моментом 281 фунт-фут, что на 49 лошадиных сил больше, чем предыдущий 4,0-литровый V6. Также новый мотор заменяет стандартный 2,5-литровыйагергат. 

Совместно с новым двигателем работает 9-скоростная автоматическая коробка передач и задний привод, который остается стандартным. Система полного привода предлагается опционально. Стиль кузова с разными вариантами кабины сохранится без изменений.

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Кроме того модель лишится версии SL, а клиентам по прежнему будут доступны комплектации S, SV и Pro-4X. Также есть и другие изменения для Frontier 2020 - это несколько новых функций, которые войдут в "базу": запуска двигателя с кнопки и стеклоподъемники.

Новая модель появится в следующем году, как сообщают представители Nissan, но на данный момент клиентам Frontier придется согласиться на новый двигатель в старом грузовике.

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Автомобили, Авто, Двигатели, Автомобильные двигатели, Nissan Frontier.
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