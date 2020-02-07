Вторая генерация Renault Duster выходит на рынок

Теперь же автомобиль выйдет и на рынок Южной Америки.

В скором времени кроссовер Renault Duster второго поколения появится в продаже на территории Южной Америки.

Напомним, что вторая генерация Duster была представлена в 2017 году. Автомобиль для Европы выпускается под брендом Dacia, а для Африки, Ближнего Востока и Украины под маркой Renault.

Судя по представленным изображениям, Duster для Южной Америки будет в целом повторять автомобиль для Европы. Салон также будет аналогичным за исключением появившегося габаритного дисплея медиасистемы, как на модели Arkana.

Кроссоверы Renault Duster второго поколения для Южной Америки будут производить на том же предприятии, где с 2012 годы выпускают "Дастеры" первой генерации. Официальных данных о моторах для новинки пока нет.

При этом местные СМИ сообщают, что в начале продаж кроссовер получит только 1,6-литровый атмосферный мотор в связке с МКПП либо вариатором.

В Бразилии дебют Renault Duster второго поколения состоится в марте этого года.