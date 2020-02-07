Официально стартовали продажи кроссовера Volkswagen Jetta

Официальная презентация новинки прошла на автосалоне в Гуанчжоу в ноябре 2019 года.

Немецкий автогигант объявил об официальном старте продаж нового бюджетного кроссовера Jetta VS7.

Теперь для покупки не нужно оформлять заказ – машины есть в наличии у официальных дилеров.

Уже известно, что вчера первые покупателя получили свои автомобили. Автомобиль выполнен на платформе кроссовера Skoda Karoq – его длина достигает 4 624 мм при колесной базе 2 730 мм. Ширина авто составляет 1 841 мм, а высота достигает 1 633 мм.

Автомобиль позиционируется как полноразмерный кросс и имеет три ряда сидений. Многие элементы экстерьера были взяты от "младшей" модели Jetta VS5. Более габаритный кроссовер получил иную конструкцию бамперов и новую линию остекления кузова.

В салоне автомобиля отметим наличие мультифункционального рулевого колеса и большой экран мультимедийной системы.

Покупателям будет доступен всего один вариант силовой установки – им стал 1,4-литровый турбированный мотор с отдачей 150 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатым "автоматом".