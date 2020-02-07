В Индии дебютировал роскошный аналог новой Chevrolet Captiva

Такой кроссовер получает приставку Plus в названии, а в его салоне нашлось место для раздельных «капитанских» кресел второго ряда.

Над роскошным кроссовером MG Hector, прозванным аналогом Chevrolet Captiva нового поколения, трудились специалисты СП General Motors и SAIC.

Рыночный дебют новинки провели еще прошлым летом.

Покупателям предложили SUV с пяти- или семиместным салоном.

Теперь же производитель готов продавать и шестиместный MG Hector. Именно авто с такой архитектурой салона и расширенным набором допоборудования было презентовано на автомобильной выставке в Индии.

Среди доступных для модели опций значатся адаптивный круиз-контроль, умеющий идентифицировать дорожные знаки, ассистенты контроля "слепых" зон и экстренного торможения, камеры кругового обзора, легкосплавные диски на 19 дюймов, панорамная крыша и пр.

При отделке кресел использовалась натуральная кожа, а за развлечения водителя и его пассажиров отвечает современная мультимедиа с большим вертикальным сенсорным экраном.

Под капотом новинки скрывается либо полуторалитровый 150-сильный турбомотор, либо 2-литровый дизель мощностью 170 л.с. Последний сочетается с механической коробкой.

Второй мотор может работать в паре с "механикой" на шесть ступеней или роботизированной КП. Полный привод кроссоверу не достался. Приобрести MG Hector Plus можно будет уже в первом квартале этого года.

За выпуск новинки отвечает завод в индийском Халоле.