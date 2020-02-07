Внедорожник Volkswagen Teramont 2021 получил новые технические возможности (Фото)

Volkswagen Atlas (Teramont) 2021 модельно года получил не только косметический ремонт, который придает ему внушительный вид.

Аналогично двухрядному Atlas Cross Sport, внедорожник Volkswagen Atlas (Teramont) 2021 предлагает дополнительную конфигурацию трансмиссии и некоторые новые технические функции.

Новый Atlas почти на три дюйма длиннее предыдущей модели, но это увеличение связано с измененными передним и задним бамперами и не меняет внутреннего пространства.

Хромированные линии радиаторной решетки делают зрительно перенюю часть внедорожника еще более широкой и располагаются между более угловатыми и агрессивными фарами.

Однако новая передняя часть трехрядного Teramont не идентична Cross Sport, так как нижние воздухозаборники выглядят немного иначе.

Внедорожник теперь имеет систему полноо привода в комплекте с базовым 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и дополнительным 3,6-литровым двигателем V6. Раньше он был доступен только на V6. Оба двигателя работают в паре с 8-скоростной автоматической коробкой передач.

Также новым для Atlas является обновленное приложение Car-Net от VW, которое позволяет владельцам запирать и открывать двери, сигналить гудком, просматривать местоположение своего автомобиля и запускать автомобиль на расстоянии с помощью телефона. Atlas 2021 также поставляется с новыми дополнительными функциями помощи водителю, включая помощь в пробках и отображение дорожных знаков. Также внедорожник получил руль с новым логотипом VW.

Volkswagen заявляет, что этой весной будет выпущено больше деталей о новинке, включая информацию о ценах, так как Atlas 2021 года начнет поступать в дилерские центры.