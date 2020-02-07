Скачать
Пятница, 07.02.2020
Рынок земли: Рада перенесла рассмотрение законопроекта
Рынок земли: Рада перенесла рассмотрение законопроекта
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Когда состоится прощание с Коби Брайантом
Когда состоится прощание с Коби Брайантом
Xiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности
Xiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности

Внедорожник Volkswagen Teramont 2021 получил новые технические возможности (Фото)

Внедорожник Volkswagen Teramont 2021 получил новые технические возможности (Фото)
16:04 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Volkswagen Atlas (Teramont) 2021 модельно года получил не только косметический ремонт, который придает ему внушительный вид.

Аналогично двухрядному Atlas Cross Sport, внедорожник Volkswagen Atlas (Teramont) 2021 предлагает дополнительную конфигурацию трансмиссии и некоторые новые технические функции.

Новый Atlas почти на три дюйма длиннее предыдущей модели, но это увеличение связано с измененными передним и задним бамперами и не меняет внутреннего пространства.

Хромированные линии радиаторной решетки делают зрительно перенюю часть внедорожника еще более широкой и располагаются между более угловатыми и агрессивными фарами.

Однако новая передняя часть трехрядного Teramont не идентична Cross Sport, так как нижние воздухозаборники выглядят немного иначе.

Внедорожник теперь имеет систему полноо привода в комплекте с базовым 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и дополнительным 3,6-литровым двигателем V6. Раньше он был доступен только на V6. Оба двигателя работают в паре с 8-скоростной автоматической коробкой передач.

Официально стартовали продажи кроссовера Volkswagen Jetta

Также новым для Atlas является обновленное приложение Car-Net от VW, которое позволяет владельцам запирать и открывать двери, сигналить гудком, просматривать местоположение своего автомобиля и запускать автомобиль на расстоянии с помощью телефона. Atlas 2021 также поставляется с новыми дополнительными функциями помощи водителю, включая помощь в пробках и отображение дорожных знаков. Также внедорожник получил руль с новым логотипом VW.

Volkswagen заявляет, что этой весной будет выпущено больше деталей о новинке, включая информацию о ценах, так как Atlas 2021 года начнет поступать в дилерские центры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Volkswagen, Дизайн, Оснащение, Volkswagen Teramont 2021, Volkswagen Atlas 2021.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
02 Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
03 "Зеленский был на допросе": Зверобой поделилась деталями дела против нее
04 Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
05 Кортни Кардашян поразила поклонников своим эффектным образом (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
НАБУ: Уровень коррупции в Украине продолжает быть высоким
Уровень коррупции в Украине продолжает быть высоким
В Украине повысят минимальный размер пособия по безработице
В Украине повысят минимальный размер пособия по безработице
Кабмин провел аудит всех шахт: убыточные закроют, горняков трудоустроят
Кабмин провел аудит шахт: убыточные закроют
Нацотбор на Евровидение 2020: когда и где смотреть первый полуфинал
Нацотбор на Евровидение 2020: когда и где смотреть первый полуфинал
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь