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Chevrolet Equinox значительно преобразился (Фото)

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Chevrolet Equinox значительно преобразился (Фото)
10:35 Сегодня Телеграф avtodream.org

На Chicago Auto Show 2020 показали обновленный Chevrolet Equinox.

На чикагском автошоу состоялась демонстрация рестайлингового Chevrolet Equinox и его RS-вариации, прежде предлагавшейся исключительно в КНР.

Кросс обзавёлся внешними изменениями, а спорт-вариация получила агрессивный обвес, окрас, имеющий черные и красные нотки, и затемнённые детали экстерьера.

Усовершенствования коснулись бамперов, передней и задней оптики, а ещё решётки радиатора. В салоне можно заметить незначительные обновления.

Отличить Equinox RS от простой версии можно лишь стайлингом, при этом производитель не стал обновлять двигатель. В дилерских центрах новинка должна появиться осенью нынешнего года.

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На североамериканском авторынке Equinox можно купить с бензиновыми турбированными двигателями – 1,5-литровым производительностью 173 л.с. и 2-литровым мощностью 256 л.с. В паре с первым работает 6-ступенчатая АКПП, а со вторым – 9-диапазонный "автомат".

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Авто, Кроссовер, Машина, Chevrolet Equinox.
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