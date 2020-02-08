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В перепроданных Tesla Model 3 отключается функция автопилота: как это исправить

В перепроданных Tesla Model 3 отключается функция автопилота: как это исправить
15:50 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Tesla отказалась бесплатно активировать автопилот в Model 3 после перепродажи.

В модели компании Tesla дистанционно отключилась функция автопилота на подержанном авто.

В корпорации данную позицию описали так, что дилерский центр, который перепродал автомобиль новому владельцу, не платил деньги за программное обеспечение, по этой причине и применять его он не может.

В автосалоне, в котором произошла данная ситуация, сообщили, что транспортное средство было куплено в конце 2019 года на аукционе, организаторы которого увеличили ценник электромобиля из-за предустановленного режима полного автономного управления.

Но владелец, который приобрел электрический автомобиль из дилерского центра, использовать данное преимуществами не смог, так как эти функции были выключены.

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После обращения в Tesla владелец получил ответ о том, что компания сожалеет о данной проблеме, но новый владелец автомобиля может сам подключить функции автопилота.

Стоит данная услуга 8 тысяч долларов.

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Авто, Tesla, Tesla Model 3.
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