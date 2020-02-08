Volkswagen Multivan модифицировали в спортивный микроавтобус (Фото)

Тюнинг-ателье ABT Sportsline превратило модернизированный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.

Для модели в версии Multivan "Bulli" был разработан обвес из полиуретана, а также программа повышения мощности силового агрегата.

Переделанный Volkswagen T6 представили в начале 2019 года. Минивэн с индексом T6.1 получил новый дизайн спереди и продвинутый набор систем помощников.

Ателье ABT Sportsline, также предложило ещё больше поработать над внешним видом авто и придать ему агрессии: у Multivan "Bulli" появились новые накладки на радиаторную решётку и бампер, передний и задний спойлеры, боковые юбки и сдвоенные глушители.

Установленные амортизационные стойки Bilstein позволяют регулировать клиренс "Мультивэна" в диапазоне от 40 до 70 миллиметров. Вдобавок, специалисты обещают вскоре представить новый комплект пружин, скорее всего, более жёстких.

Также предложена и программа доработки силового агрегата ABT Power Performance Upgrade, с помощью которой отдачу 150-сильного 2,0-литрового TDI (340 Нм крутящего момента) доведут до 180 лошадиных сил (400 Нм крутящего момента), а 199-сильного (450 Нм крутящего момента) - до 266 (490 Нм крутящего момента).

Помимо прочего, для данного авто предлагаются комплекты колёс диаметров 19 и 20 дюймов.