Скачать
Суббота, 08.02.2020
Чумак: "Укроборонпром" - это надстройка, которая не нужна
Чумак: "Укроборонпром" - это надстройка, которая не нужна
Прогулка по городу: Владимир Зеленский со своей женой посетили Ватикан (Фото)
Прогулка по городу: Владимир Зеленский со своей женой посетили Ватикан (Фото)
Белодед - победительница турнира Grand Slam в Париже
Белодед - победительница турнира Grand Slam в Париже
Меган Маркл и принц Гарри проигнорируют церемонию "Оскар-2020"
Меган Маркл и принц Гарри проигнорируют церемонию "Оскар-2020"

Volkswagen Multivan модифицировали в спортивный микроавтобус (Фото)

Volkswagen Multivan модифицировали в спортивный микроавтобус (Фото)
20:00 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Тюнинг-ателье ABT Sportsline превратило модернизированный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.

Для модели в версии Multivan "Bulli" был разработан обвес из полиуретана, а также программа повышения мощности силового агрегата.

Переделанный Volkswagen T6 представили в начале 2019 года. Минивэн с индексом T6.1 получил новый дизайн спереди и продвинутый набор систем помощников.

Ателье ABT Sportsline, также предложило ещё больше поработать над внешним видом авто и придать ему агрессии: у Multivan "Bulli" появились новые накладки на радиаторную решётку и бампер, передний и задний спойлеры, боковые юбки и сдвоенные глушители.

Установленные амортизационные стойки Bilstein позволяют регулировать клиренс "Мультивэна" в диапазоне от 40 до 70 миллиметров. Вдобавок, специалисты обещают вскоре представить новый комплект пружин, скорее всего, более жёстких.

Chevrolet Equinox значительно преобразился (Фото)

Также предложена и программа доработки силового агрегата ABT Power Performance Upgrade, с помощью которой отдачу 150-сильного 2,0-литрового TDI (340 Нм крутящего момента) доведут до 180 лошадиных сил (400 Нм крутящего момента), а 199-сильного (450 Нм крутящего момента) - до 266 (490 Нм крутящего момента).

Помимо прочего, для данного авто предлагаются комплекты колёс диаметров 19 и 20 дюймов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Volkswagen, Микроавтобус, ABT Sportsline, Volkswagen Multivan, Volkswagen T6.1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима отменяется: в Украину идет потепление
02 В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности
03 Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома
04 Завершение децентрализации: Совет Европы призывает изменить Конституцию Украины
05 Самые красивые поздравления с днем рождения 8 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
Каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
СМИ: в ОРДЛО боевик расстрелял &quot;коллег&quot; и покончил с собой
СМИ: в ОРДЛО боевик расстрелял "коллег" и покончил с собой
Нацотбор на &quot;Евровидение-2020&quot;: онлайн-трансляция первого полуфинала (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция первого полуфинала (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь