Renault Duster оснастили турбомотором от Mercedes

Новый мотор будет работать вместе с 6-скоростной МКПП и вариатором.

На автошоу Auto Expo в Дели состоялась презентация "индийской" вариации Renault Duster, имеющей бензиновый турбированный силовой агрегат от Mercedes-Benz.

Так, речь идёт о "турбочетвёрке" TCe объёмом 1,3 литра, построенной специалистами концерна Renault-Nissan-Mitsubishi вместе с корпорацией Daimler. Прежде она находилась под капотом всех компактных автомобилей Mercedes-Benz, в частности, A-Class, B-Class, CLA, GLA и нового кросса GLB.

Выпуск вариации 1.3 TCe для Европы осуществляется на предприятии французской марки в Испании и развивает от 115 до 160 л.с., в то же время исключительно для Индии выпустят ещё одну, локальную модификацию данного двигателя производительностью 156 л.с. (250 Нм).

Так, в линейку двигателей "индийской" модели Duster 2020 года выпуска войдут одновременно 3 силовых агрегата: атмосферный мотор объёмом 1,5 литра (соответствующий экологическому стандарту BS6), турбированный дизель на 1,5 литра мощностью 85 и 110 л.с. и новый турбодвигатель на 1,3 литра от Mercedes, который развивает 156 л.с.

В будущем новую турбированную "четвёрку" 1.3 TCi получат ещё 2 машины французского бренда: кросс-вэн Triber и кроссовер HBC.