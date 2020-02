Модернизированный Volvo V90 Cross Country готовится к дебюту

Рестайлинговая версия универсала должна дебютировать в этом году.

Volvo V90 Cross Country является одним из новейших универсалов шведского производителя, заменой стареющего V70. Наряду с XC60, он продолжает эволюцию дизайна Volvo, представленную на кроссовере XC90. Но теперь, спустя три года жизненного цикла V90, Volvo предлагает обновление для универсала повышенной проходимости, а для остальной линейки S90/V90 — в середине цикла.

Новые шпионские фотоснимки дают подробный обзор предстоящих незначительных изменений. Нижнее отверстие решетки имеет иную форму, как и корпуса противотуманных фар. Это выглядит немного менее агрессивно. Остальная часть передней панели выглядит идентично текущей V90, включая фары и элегантную решетку радиатора.

