Модернизированный Volvo V90 Cross Country готовится к дебюту

Когда появится обновленный Volvo V90 Cross Country, он будет иметь переработанную переднюю панель.

Рестайлинговая версия универсала должна дебютировать в этом году.

Volvo V90 Cross Country является одним из новейших универсалов шведского производителя, заменой стареющего V70. Наряду с XC60, он продолжает эволюцию дизайна Volvo, представленную на кроссовере XC90. Но теперь, спустя три года жизненного цикла V90, Volvo предлагает обновление для универсала повышенной проходимости, а для остальной линейки S90/V90 — в середине цикла.

Новые шпионские фотоснимки дают подробный обзор предстоящих незначительных изменений. Нижнее отверстие решетки имеет иную форму, как и корпуса противотуманных фар. Это выглядит немного менее агрессивно. Остальная часть передней панели выглядит идентично текущей V90, включая фары и элегантную решетку радиатора.

The @VolvoCarUSA #V90 Cross Country is getting a mild makeover in the looks department. https://t.co/7vWz2exizV — Motor1 (@Motor1com) February 7, 2020

Задняя часть Volvo также повторяет стилистику текущей модели, однако более ранние фотографии V90 и V90 Cross Country демонстрируют камуфляж, покрывающий часть задних фонарей, намекая на то, что они могут иметь обновленный, более выпуклый дизайн.

2021 Volvo V90 Cross Country Prototype Gets By With Limited Camouflage | Carscoops #carscoops https://t.co/nzr6VmzHDA — Carscoops (@Carscoop) February 9, 2020

Внутри изменения должны быть сведены к минимуму. Существует вероятность того, что Volvo обновит информационно-развлекательную систему, добавив в нее больше функций Android, о чем было объявлено в 2018 году. Он также может получить больше фирменных систем помощи водителю, таких как контроль выезда на встречную полосу движения, система безопасности с автоматическим торможением и система оповещения о заднем перекрестном движении.

Другие изменения могут коснуться «начинки» универсала — V90 CC может получить тормозную систему с рекуперацией кинетической энергии от XC90. Хотя, как и недавно обновленный XC90, визуальные изменения в V90 CC, скорее всего, будут незначительными. Volvo должна представить Volvo V90 Cross Country — и S90 / V90 — где-то в этом году.