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Модернизированный Volvo V90 Cross Country готовится к дебюту

Модернизированный Volvo V90 Cross Country готовится к дебюту
09:14 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Когда появится обновленный Volvo V90 Cross Country, он будет иметь переработанную переднюю панель.

Рестайлинговая версия универсала должна дебютировать в этом году.

Volvo V90 Cross Country является одним из новейших универсалов шведского производителя, заменой стареющего V70. Наряду с XC60, он продолжает эволюцию дизайна Volvo, представленную на кроссовере XC90. Но теперь, спустя три года жизненного цикла V90, Volvo предлагает обновление для универсала повышенной проходимости, а для остальной линейки S90/V90 — в середине цикла.

Новые шпионские фотоснимки дают подробный обзор предстоящих незначительных изменений. Нижнее отверстие решетки имеет иную форму, как и корпуса противотуманных фар. Это выглядит немного менее агрессивно. Остальная часть передней панели выглядит идентично текущей V90, включая фары и элегантную решетку радиатора.  

Задняя часть Volvo также повторяет стилистику текущей модели, однако более ранние фотографии V90 и V90 Cross Country демонстрируют камуфляж, покрывающий часть задних фонарей, намекая на то, что они могут иметь обновленный, более выпуклый дизайн.

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Внутри изменения должны быть сведены к минимуму. Существует вероятность того, что Volvo обновит информационно-развлекательную систему, добавив в нее больше функций Android, о чем было объявлено в 2018 году. Он также может получить больше фирменных систем помощи водителю, таких как контроль выезда на встречную полосу движения, система безопасности с автоматическим торможением и система оповещения о заднем перекрестном движении.

Другие изменения могут коснуться «начинки» универсала — V90 CC может получить тормозную систему с рекуперацией кинетической энергии от XC90. Хотя, как и недавно обновленный XC90, визуальные изменения в V90 CC, скорее всего, будут незначительными. Volvo должна представить Volvo V90 Cross Country — и S90 / V90 — где-то в этом году.

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