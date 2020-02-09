Citroen готовит к дебюту новый электромобиль

Возможно, автомобиль будет представлен на специальном мероприятии в конце этого месяца.

В Европе электрокары становятся все более популярными, и, похоже, Citroen почти готов представить новый.

В ролике мы можем видеть таинственный автомобиль, в котором говорится: "В течение 100 лет Citroen делал машины доступными для всех.

В 2020 году Citroen сделает электричество доступным для всех".

Хотя два ролика немного различаются, в последнем видео-тизере говорится, что 27 февраля мы увидим еще больше.

Мало что известно о транспортном средстве на данный момент, однако тизер предполагает, что у него будет полностью закрытая решетка с освещенным логотипом Citroen. Также можно увидеть круглые фары и ярко выраженные передние крылья.

Авто выглядит не так, как все остальные машины в линейке Citroen, однако он имеет некоторые сходства с прошлогодней концепцией Ami One.

Эта конкретная модель была ультракомпактным двухместным авто, который был объявлен как электрическое решение городской мобильности.