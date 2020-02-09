Volkswagen планирует увеличить количество "заряженных" моделей

Американское подразделение компании серьезно рассматривает идею расширения своей линейки автомобилей.

Директор VW North America Йохан де Нисшен в рамках интервью рассказал, что бренд готов выйти за пределы Golf R и GTI, предлагая более ориентированные на производительность модели уже в ближайшем будущем.

"Люди, которые помешаны на автомобилях, как правило, тянутся к этим более желательным моделям. Если они есть в вашем портфолио, в конечном итоге вы поднимаете привлекательность бренда", - сказал он.

Де Нисшен отметил, что затраты могут быть ошеломляющими, оценивая, что установка нового силового агрегата в существующей модели обойдется, по крайней мере, в 20 миллионов долларов.

Он также сказал, что, хотя они не будут рассматривать варианты производительности для всех своих моделей в будущем, новые «заряженные» модификации для ключевых моделей определенно рассматриваются.

По его словам, можно было бы снизить затраты, используя общие архитектуры бренда, такие как электрическая аккумуляторная платформа VW, и даже строительство автомобилей в Соединенных Штатах могло бы помочь снизить некоторые расходы.