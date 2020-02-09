Mercedes-Benz S-Class 2021: в сеть слили снимки нового седана

Многочисленные шпионские фотографии показывают седан Mercedes-Benz S-класса 2021 года следующего поколения.

Наиболее значительные изменения для 2021 S-класса можно видеть на передней части, где решетка выступает из передней части.

Она окружена новыми фарами, которые охватывают переднюю часть. Хотя общее обновление дизайна выглядит незаметно, именно S-Class выделяет его среди других в этом сегменте.

То, что не показывает рендеринг – это салон, хотя мы уже получили представление о нем.

Цифровая комбинация приборов Mercedes находится за рулевым колесом, а массивный квадратный экран поднимается от центральной консоли, избегая обычного информационно-развлекательного экрана компании, расположенного на приборной панели и подключенного к дисплею приборов.

Mercedes-Benz S-Class 2021 дебютирует до конца года, прежде чем поступит в продажу. S-Class получит полностью электрическую модель EQS вместе с еще более роскошной версией Maybach.