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Четверг, 30.01.2020
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Вот это поворот: Mercedes может отказаться от выступлений в Формуле-1
10:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Решающее заседание по делу Мерседеса состоится 12 февраля.

В ближайшее время состоится заседание совета директоров компании Daimler, на котором будет принято решение, оставлять или не оставлять заводскую команду "Мерседеса" в Формуле-1. Решающее заседание состоится 12 февраля, сообщает RaceFans.

Контракт "Мерседеса" на участие в Формуле-1 рассчитан только до сезона-2020 включительно. С 2014 года, когда в Ф-1 вернулись турбомоторы, немецкая команда доминирует в чемпионате.

В 2019 году в Daimler сообщили, что прибыль снизилась на несколько миллиардов фунтов стерлингов, и заявили о намерении уволить более 10 тыс. сотрудников. В компании вложили огромные средства в заводскую команду "Мерседеса", вернувшуюся в Формулу-1 в 2010 году, хотя и получили немало за счёт призовых и маркетинговой отдачи.

Хэмилтон и Мерседес не могут договориться о новом контракте

Вместе с тем сообщается, что даже в случае ухода заводской команды "Мерседеса" компания продолжит поставлять моторы клиентам, так как уже подписан контракт на сезон-2021 с "Маклареном", а с "Уильямсом" соглашение действует до 2025 года включительно.

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Формула-1, Mercedes, Автоспорт, Новости автоспорта.
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