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Хэмилтон и Мерседес не могут договориться о новом контракте

Хэмилтон и Мерседес не могут договориться о новом контракте
11:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и «Мерседес» в нынешнее межсезонье заняты переговорами о продлении контракта.

Ранее в СМИ уже сообщалось, что стороны близки к подписанию нового двухлетнего соглашения, по которому британец заработает около $ 90 млн.

Теперь же утверждается, что переговоры осложнились. Причиной тому стали новые требования Хэмилтона. По сведениям итальянского издания Corriere dello Sport, Льюис заинтересован в более продолжительном контракте. Он хочет остаться в команде до 2024 года и, возможно, даже до 2025-го. При этом уже с 2021 года британец требует оклада в размере $ 60 млн. Хэмилтон готов стать послом «Мерседеса» после завершения карьеры.

В немецкой команде готовы к более длительному сотрудничеству с Хэмилтоном, но камнем преткновения остаётся финансовая сторона вопроса.

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Напомним, действующее соглашение Льюиса с командой истекает в 2020 году.

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Формула-1, Мерседес, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Ф1.
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