Видео аварии Фернандо Алонсо на "Дакаре" с нескольких ракурсов

Но испанец вполне мог попасть в топ-10, если бы не переворот на десятом этапе, ведь на тот момент он занимал десятое место.

Любительские кадры аварии двукратного чемпиона мира Формулы 1 появились почти сразу, но теперь в сети опубликованы записи с бортовых камер в машине Toyota Hilux.

Видео аварии:

El onboard de la volcada de Alonso en el Dakar simultáneo con la imagen externa.

Onboard video of Alonso's roll at Dakar together with external views.

@DannyFChen pic.twitter.com/RI3Dlxfg6n

— Albert Fabrega (@AlbertFabrega) January 23, 2020