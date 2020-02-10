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Концерн Jaguar Land Rover сокращает производство из-за низких продаж

Концерн Jaguar Land Rover сокращает производство из-за низких продаж
13:06 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Руководство компании было вынуждено пойти на решительные меры, чтобы избежать миллиардных убытков.

В течении последних трех месяцев 2019 года продажи Jaguar Land Rover сократились на 2,3%.

В качестве основных причин называют падение интереса к дизельным автомобилям в Европе и сложную ситуацию с продажами в Китае.

Производство на заводах в Солихалле и Касл Бромвиче в течение ближайших месяцев будут приостанавливать на полдня или на целый день в соответствии со специальным графиком.

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Как уточнили в пресс-службе компании, "планируются незначительные изменения в производственных графиках с учетом колебаний спроса на автомобили во всем мире".

Кстати, в Jaguar Land Rover отдельно подчеркнули, что приостановка производства никак не связана с китайским коронавирусом, тогда как концерн Fiat Chrysler объявил накануне о возможном закрытии в течение ближайших двух – четырех недель европейского завода, если китайские поставщики запчастей не смогут возобновить работу.

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Автомобили, Авто, Jaguar-Land Rover, Концерн Jaguar Land Rover.
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