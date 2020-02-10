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Понедельник, 10.02.2020
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Компания Tata показала компактный и доступный кроссовер

Компания Tata показала компактный и доступный кроссовер
15:17 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Новинка идентична недорогому хэтчбеку Altroz, в основе которого лежит переднеприводная модульная платформа ALFA.

На выставке в Нью-Дели прошла презентация субкомпактного концептуального вседорожника Tata HBX.

По габаритам новая модель имеет длину всего в 3860 мм, а расстояние между осями составляет 2445 мм.

По предположениям, кросс позаимствует у "5-дверки" бензиновый 3-цилиндровый "атмосферник" объёмом 1,2 литра, но производительность мотора повысится до 86 л.с. и 113 Нм крутящего момента.

Не станет удивлениям и трансмиссия: даже "концептуальный" HBX обзавёлся 5-скоростной МКПП. 

Судя по представленному в Нью-Дели предсерийному концепту, серийная модель сохранит смелый дизайн экстерьера прототипа H2X, дебют которого состоялся на автошоу в Женеве в 2019-м.

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От футуристического интерьера на доступной модели откажутся: массовый HBX оснастят традиционным салоном в стиле Altroz с аналогичными информационно-развлекательным комплексом, аналоговыми шкалами "приборки" и похожим рулевым колесом.

По предположениям индийской прессы, на протяжении нескольких лет кросс HBX получит полностью электрическую вариацию, благо архитектура шасси предполагает выпуск и электромобилей, и гибридов.

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Автомобили, Авто, Кроссовер, Новинки авто, Компания Tata.
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