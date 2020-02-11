Скачать
Вторник, 11.02.2020
Итоги дня 10 февраля: второй украинец с коронавирусом, мера пресечения Звиробий и эскалация в Идлибе
Итоги дня 10 февраля: второй украинец с коронавирусом, мера пресечения Звиробий и эскалация в Идлибе
Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег
Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
11 февраля - приметы и обряды в Лаврентьев день
11 февраля - приметы и обряды в Лаврентьев день

Volvo и Geely станут одной компанией

Volvo и Geely станут одной компанией
08:59 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

В последствие это предложение должно пройти через различные советы по маркам автомобилей.

Автопроизводители Volvo и Geely теперь подпадают под ту же китайскую глобальную группу Zheijnag Geely Holding Group со штаб-квартирой в городе Ханчжоу, что и родственные бренды. 

Шведская компания Volvo Car и китайский автопроизводитель Geely Automobile Holdings Limited объявили, что хотят продолжать работать вместе как одна компания. В данный момент оба бренда сотрудничают с целью создания рабочей группы, которая затем может начать работу над предложением о слиянии.

Слияние не только приведет Geely и Volvo к единой компании, но и объединит под одним брендом Lynk & Co и Polestar. Объединение должно избавить от лишних затрат, а также предоставить новые возможности в области технологического развития.

Прокачано: мощность Lamborghini Urus увеличилась до 852 лошадиных сил

Объединенная компания получит доступ к рынку капитала через Гонконг, за которым последует листинг фондовой биржи в Стокгольме. Пока не известно, когда будет разработано предложение. Ли Шуфу, председатель Geely Holding Group, сказал, что он с нетерпением ждет возможности изучить данный вопрос вместе с генеральным директором Volvo Хаканом Самуэльссоном.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Новинки авто, Volvo и Geely.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины употреблять чернослив каждый день
02 Сильные и красивые: продукты, которые способствуют росту волос
03 "Панамское дело" Портнова: Порошенко признали пострадавшим
04 "Шли по очень узкой тропе": экс-посол оценил позицию Украины в отношении внутренней политики США
05 "Это того стоило": Кайли Дженнер поразила нарядом на вечеринке Vanity Fair
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе оккупанты пять раз открывали огонь
На Донбассе оккупанты пять раз открывали огонь
Коронавирус: количество жертв увеличилось до 1016, еще 42 тысячи заражены
Количество жертв коронавируса увеличилось до 1016
От Британии до Польши: на Европу обрушился мощный ураган
От Британии до Польши: на Европу обрушился ураган
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь