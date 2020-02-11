Volvo и Geely станут одной компанией

В последствие это предложение должно пройти через различные советы по маркам автомобилей.

Автопроизводители Volvo и Geely теперь подпадают под ту же китайскую глобальную группу Zheijnag Geely Holding Group со штаб-квартирой в городе Ханчжоу, что и родственные бренды.

Шведская компания Volvo Car и китайский автопроизводитель Geely Automobile Holdings Limited объявили, что хотят продолжать работать вместе как одна компания. В данный момент оба бренда сотрудничают с целью создания рабочей группы, которая затем может начать работу над предложением о слиянии.

Слияние не только приведет Geely и Volvo к единой компании, но и объединит под одним брендом Lynk & Co и Polestar. Объединение должно избавить от лишних затрат, а также предоставить новые возможности в области технологического развития.

Объединенная компания получит доступ к рынку капитала через Гонконг, за которым последует листинг фондовой биржи в Стокгольме. Пока не известно, когда будет разработано предложение. Ли Шуфу, председатель Geely Holding Group, сказал, что он с нетерпением ждет возможности изучить данный вопрос вместе с генеральным директором Volvo Хаканом Самуэльссоном.