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Ограниченный тираж: BMW представила спецверсию кроссовера X5

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Ограниченный тираж: BMW представила спецверсию кроссовера X5
20:01 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

BMW совместно с производителем искусственной замши Alcantara представили особую версию кроссовера X5.

За основу был взят серийный BMW X5 xDrive30d с 265-сильным дизельным мотором, пакетом xOffroad и белым цветом кузова Mineral White.

Отделкой интерьера занималось итальянское ателье Alcantara.

Салон полностью отделан черной и серой алькантарой, включая дверные карты, подлокотники и сиденья. На подголовниках передних кресел вышиты надписи Timeless Edition и Powered by Alcantara.

BMW X5 Timeless Edition выпустят ограниченным тиражом в количестве 50 экземпляров в честь 20-летия с момента появления первой модели семейства X.

Компания BMW представила новый гоночный автомобиль (Фото)

Информации о стоимости модели пока нет, купить её можно будет только на итальянском рынке.

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Автомобиль, BMW, Авто, BMW X5, BMW X5 Timeless Edition.
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