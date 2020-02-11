Ограниченный тираж: BMW представила спецверсию кроссовера X5

BMW совместно с производителем искусственной замши Alcantara представили особую версию кроссовера X5.

За основу был взят серийный BMW X5 xDrive30d с 265-сильным дизельным мотором, пакетом xOffroad и белым цветом кузова Mineral White.

Отделкой интерьера занималось итальянское ателье Alcantara.

Салон полностью отделан черной и серой алькантарой, включая дверные карты, подлокотники и сиденья. На подголовниках передних кресел вышиты надписи Timeless Edition и Powered by Alcantara.

BMW X5 Timeless Edition выпустят ограниченным тиражом в количестве 50 экземпляров в честь 20-летия с момента появления первой модели семейства X.

Информации о стоимости модели пока нет, купить её можно будет только на итальянском рынке.