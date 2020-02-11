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"Штурвал" будущего: Tesla запатентовала новый руль

"Штурвал" будущего: Tesla запатентовала новый руль
20:27 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Компания Tesla подала патент на новое рулевое колесо.

В базе Патентного ведомства США появился документ, в котором описано новое рулевое колесо для будущих моделей Tesla.

Примечательно, что на руле расположены органы управления коробкой передач.

Так, на нижней части рулевого колеса расположится сенсорная панель для управления режимами движения. Кроме того, она заменит привычные аналоговые кнопки.

В описании к документу говорится, что в нижней части рулевого колеса планируется разместить подсвеченные индикаторы включения режимов движения транспортного средства.

Такая конфигурация позволит полностью отказаться от селектора переключения передач.

Также тачпад будет отвечать за управление мультимедийным комплексом, автопилотом и функциями распознавания голоса. В компании считают, что именно сенсорный дисплей позволит водителю интуитивно управлять функциями автомобиля. Причем без физических переключателей не обойтись — поворотники, стеклоочистители и клаксон будут управляться привычными кнопками.

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В качестве примера Tesla разместила алгоритм возможной настройки тачпадов и комбинации действий, активирующие самые популярные команды, такие как изменение волны радиоприемника и громкости, активация громкой связи, отключение микрофона или выбор контактов в телефонной книге.

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Автомобиль, Руль, Авто, Tesla, Патент.
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