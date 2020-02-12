Cupra Leon нового поколения готовится к дебюту

Новый Cupra Leon будет представлен 20 февраля и получит модификацию Sportstourer в двух вариантах кузова.

Официальная премьера новинки состоится 20 февраля.

SEAT Cupra дразнила публику новой версией Leon, которая получит гибридную силовую установку.

Компания представила единственное изображение новинки, демонстрирующее впечатляющий передний бампер со внушительными воздухозаборниками. Над ним расположится решетка, которая, вероятно, будет похожа на последний SEAT Leon.

Кроме того ранее были показаны шпионские снимки прототипа модели. По ним можно отметить, что новинка отличается уникальным обвесом, новой выхлопной системой со сдвоенными патрубками и большим задним крылом.

Также ожидается, что новый Cupra Leon получит уникальные настройки шасси и подвески вместе с набором модернизированных тормозов Brembo. Cupra Leon - это автомобиль, который, по словам генерального директора бренда Уэйна Гриффитса, станет "королем Леонов".