Появились новые подробности о первом электрическом пикапе Fisker

Становится ясно, что в мире электромобилей следующая ступень развития - это электрические пикапы.

Пару минут назад стало известно о том, что первый в истории американской компании Fisker электрический пикап, может получить название Аляска.

Фотография, размещенная в Твиттере главой компании, показала заднюю часть грузовика, но "твит" был вскоре удален.

В качестве примера этой тенденции можно привести сообщение от Хенрика Фискера, опубликованное на его странице в соц.сети Twitter, которое показывает заднюю часть того, что предположительно будет называться пикапом Fisker Alaska.

Не ищите этот пост в Твиттере ведь он был удален вскоре после того, как мы его увидели, но нам удалось сделать пару скриншотов, прежде чем он исчез.

Был ли пост в Твиттере ошибкой? Хенрик Фискер - ответственный человек, и этот твитт был опубликован в его официальном аккаунте.

Примечательно, что спустя некаторе время, официальные представители компании рассказали о том, что опубликованный твит был "непреднамеренным" и "не может подтвердить ни название модели, ни намерение создать подобный автомобиль".

Тем не менее, компания подтвердила, что над ранее анонсированной модульной электрической платформой действительно ведутся работы, и это может послужить основой для "нескольких различных доступных моделей электромобилей компании в будущем".

В любом случае, это всего лишь второй раз, когда компания начинает упоминать электрический пикап, но кроме его имени – Аляска, больше рассказать о новинке нечего. Точно так же ничего не известно о том, когда такой грузовик может появиться на рынке или сколько он может стоить.

Скорее всего, новинка будет похожа на внедорожник компании Fisker Ocean.