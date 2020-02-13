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Hyundai и Canoo разработают новую платформу для будущих электромобилей

Hyundai и Canoo разработают новую платформу для будущих электромобилей
15:02 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Эта новая "тележка" будет использоваться в будущих электромобилях Hyundai Kia.

Hyundai Kia и калифорнийский стартап Canoo объединят усилия для разработки полностью электрической платформы, которая будет основана на ранее представленной масштабируемой скейтборд-архитектуре от Canoo.

В результате сотрудничества, Canoo предоставит инжиниринговые услуги для удовлетворения потребностей Hyundai Kia. 

И, хотя компания из Лос-Анджелеса является относительно новым игроком на рынке электромобилей, она уже зарекомендовала себя благодаря собственной масштабированной платформе для электромобилей.

В сентябре 2019 года, Canoo представила свой просторный электрический фургон (на фото), первые экземпляры которого будут построены 2021 году.

Hyundai Kia говорит, что, используя архитектуру Canoo, он сможет сократить расходы на разработку будущих электрических моделей и передать эту экономию потребителям – последнее видимо означает снижение конечных цен на модели.

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В дополнение к платформе, лежащей в основе электромобилей от южнокорейского автогиганта, архитектура Canoo также будет лежать в основе персональных автомобилей Hyundai (PBV), которые были анонсированы на выставке потребительской электроники CES 2020 в прошлом месяце, в качестве одного из ключевых столпов города будущего.

"Мы были очень впечатлены скоростью и эффективностью, с которой специалисты из Canoo разработали свою инновационную архитектуру для электромобилей, что делает их идеальным партнером для нас, особенно когда мы решили стать лидером в будущей индустрии мобильности", - говорит руководитель отдела исследований и разработок Hyundai Motor Group Альберт Бирманн.

"Мы будем сотрудничать с инженерами Canoo для разработки рентабельной концепции будущей платформы Hyundai, которая получит возможности автономного управления и полностью пригодна для массового внедрения".

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