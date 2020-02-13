Только в США: Mazda6 получит дизельную версию

Японская компания Mazda предложит своим клиентам в Америке дизельную версию Mazda6.

Автопроизводитель сертифицировал для этого регионального рынка авто с 2,2-литровым четырехцилиндровым турбодизелем, знакомом нам по линейке CX-5.

Этот документ намекает, что мотор SkyActiv-D станет доступен и для Mazda6.

Дизельный двигатель будет работать в паре с шестиступенчатым "автоматом". А вот о типе привода информации пока нет. Что касается самого мотора, то вряд ли он подвергнется какому-либо принципиальному апгрейду.

Его мощность составит 168 лошадиных сил.

На дизель под капотом смогут рассчитывать покупатели Mazda6 в исполнении Signature. За такое авто с базовым двухлитровым бензиновым турбомотором просят минимум 36 345 долларов.

Дизельный вариант должен стоить дороже. Напомним, для CX-5 с дизелем размер прибавки составляет порядка 4 тысяч долларов.