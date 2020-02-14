Стартовали продажи обновленного кроссовера Honda XR-V

Последний SUV марка выпускает в сотрудничестве с GAC, а вот Honda XR-V сходит с конвейера СП с Dongfeng.

Компания Honda предложила своим клиентам в Китае рестайлинговый кроссовер Honda XR-V, который по своей технической начинке похож на европейский Honda HR-V.

Напомним, на китайском авторынке встречается и немного модифицированная версия паркетника - Honda Vezel.

От глобальной модели новинка для КНР отличается переработанной решеткой радиатора, новыми бамперами, оригинальной оптикой, а также более богатой палитрой цветов для окраски кузова.

В салоне авто появляется передовая мультимедиа с тачскрином на восемь дюймов.

Оснащение Honda XR-V 2020 не менее разнообразно: адаптивный круиз-контроль, система автоматического экстренного торможения и другие, полезные в дороге водительские ассистенты.

В движение кроссовер приводит либо полуторалитровый 177-сильный турбомотор, либо «атмосферник» с таким же рабочим объемом мощностью 131 л.с. В пару им предлагаются 6-ступенчатая «механика» или вариатор.

А вот полный привод модели не положен, хотя у дорестайлингового кросса он имелся.