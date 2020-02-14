Скачать
Пятница, 14.02.2020
ВОЗ: Заразиться новым коронавирусом могут две трети жителей Земли
ВОЗ: Заразиться новым коронавирусом могут две трети жителей Земли
Почти весна: погода 14 февраля в Украине будет теплой и безветренной
Почти весна: погода 14 февраля в Украине будет теплой и безветренной
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
14 февраля - приметы и обряды в День святого Валентина
14 февраля - приметы и обряды в День святого Валентина

Стартовали продажи обновленного кроссовера Honda XR-V

Стартовали продажи обновленного кроссовера Honda XR-V
09:45 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Последний SUV марка выпускает в сотрудничестве с GAC, а вот Honda XR-V сходит с конвейера СП с Dongfeng.

Компания Honda предложила своим клиентам в Китае рестайлинговый кроссовер Honda XR-V, который по своей технической начинке похож на европейский Honda HR-V.

Напомним, на китайском авторынке встречается и немного модифицированная версия паркетника - Honda Vezel.

От глобальной модели новинка для КНР отличается переработанной решеткой радиатора, новыми бамперами, оригинальной оптикой, а также более богатой палитрой цветов для окраски кузова. 

В салоне авто появляется передовая мультимедиа с тачскрином на восемь дюймов.

Оснащение Honda XR-V 2020 не менее разнообразно: адаптивный круиз-контроль, система автоматического экстренного торможения и другие, полезные в дороге водительские ассистенты.

Только в США: Mazda6 получит дизельную версию

В движение кроссовер приводит либо полуторалитровый 177-сильный турбомотор, либо «атмосферник» с таким же рабочим объемом мощностью 131 л.с. В пару им предлагаются 6-ступенчатая «механика» или вариатор.

А вот полный привод модели не положен, хотя у дорестайлингового кросса он имелся.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Кроссовер, Новинки авто, Honda XR-V, Кроссовер Honda XR-V.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки
02 С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником
03 Вещи из прошлого века, которые снова вернулись в моду (Фото)
04 Баканов: Мы работаем над новой организационной структурой СБУ
05 Лучшие поздравления с Днем святого Валентина 2020 в прозе, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине стало меньше наличных денег
В Украине стало меньше наличных денег
Ермак отреагировал на расследование относительно поездки Зеленского в Оман
Ермак отреагировал на расследование поездки Зеленского в Оман
Китайские врачи нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом
Китайские врачи нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом
День Святого Валентина 2020: дудл от Google для всех влюбленных
День Святого Валентина 2020: дудл от Google для всех влюбленных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь