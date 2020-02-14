Электрокроссовер Ford Mach для Европы получит увеличенный запас хода

Презентация автомобиля состоялась в Лондоне, где и был показан автомобиль.

Ford раскрыл технические подробности электрокара Mach-E для европейского авторынка.

В экстерьере автомобиля наблюдаются незначительные отличия от американской версии – немного изменилась конструкция ходовых огней, а контур решетки радиатора получил исполнение в черном цвете.

Европейцам на выбор предложат три различные версии автомобиля - Mach-E RWD, Mach-E AWD, и Mach-E First Edition. Комплектации Mach-E RWD является базовой и обладает только задним приводом.

Отдача силовой установки составит 258 л.с. при 415 Нм крутящего момента. Для обеспечения работы мотора используется батарея на 75,7 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода в 450 км без подзарядки.

Комплектация AWD может похвастаться увеличенным запасом хода – за счет использования более емкой батареи на 98,8 кВт*ч машина сможет проехать без "дозаправки" около 600 километров, что является одним из лучших показателей на рынке.

Привод в такой версии передний, а мощность мотора составляет 285 л.с. Покупателям также будут доступны версии с полным приводом. В случае с двигателями на 258 л.с. запас хода составит 420 км, а при моторе с отдачей 338 л.с. и более мощной батареей без подзарядки можно проехать до 540 км.

В максимальной комплектации First Edition клиенты получат богатое оснащение интерьера и дополнительные опции.

Отметим, что Ford ограничил максимальную скорость своего автомобиля отметкой в 180 км/ч. Отличаться будет динамика разгона – версии с задним приводом набирают первые 100 км/ч за 8 секунд, а полноприводные модификации справляются с этой задачей за 7 секунд.

Зарядка с 10% до 88% займет от 38 до 44 минут в зависимости от версии.