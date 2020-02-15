Koenigsegg презентует 3-цилиндровый гибрид с технологией FreeValve (Фото)

Шведская компания Koenigsegg подготовила для женевского автошоу 2 новые модели.

Одной из моделей станет прототип Mission 500, по предположениям, одна из вариаций Jesko, другой – гиперкар KG12 2+2, которая получит гибридный агрегат на основе 3-цилиндрового двигателя с технологией FreeValve без распредвала.

По сведениям источников The Supercar Blog, Koenigsegg KG12 2+2 выполнят в типичном для фирмы стиле: низкий передок, панорамное лобовое стекло и двери, имеющие модернизированные 2-направленные синхроспиральные шарниры.

Тем не менее, не обойдётся и без уникальных решений, таких как стеклянная крышка моторного отсека.

KG12 оснастят гибридным силовым агрегатом. Согласно слухам, её базой станет 3-цилиндровый бензиновый мотор 2.0, имеющий инновационную технологию FreeValve, который дополнят производительным электродвигателем.

Предполагаемая мощность – примерно 1500 л.с. В качестве трансмиссии будут использоваться как KDD, так и 9-диапазонная роботизированная коробка передач LST от Jesko.

Представленный в 2019-м Koenigsegg Jesko получил мотор V8 объёмом 5,0 литра с двумя турбонагнетателями на керамических подшипниках и дополнительной системой подачи воздуха, чтобы устранить турболаг.

При использовании простого горючего производительность двигателя составляет 1280 л.с., биоэтанола E85 – 1600 л.с.